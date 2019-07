Proprietarii unei case au avut parte de o surpriza neobisnuita, atunci cand au descoperit ca in debaraua lor dormea nestingherit un urs, ba chiar statea pe un raft la inaltime.







Intr-un orasel din Montana, SUA, proprietarii unei case s-au trezit convinsi ca un strain le-a intrat in casa. In jur de cinci dimineata, acestia au auzit diverse zgomote si s-au dus sa verifice, doar ca au dat peste un urs care reusise cumva sa isi faca loc inauntru. Acesta nu doar ca intrase in casa, dar se autoinvitase intr-o debara in care s-a hotarat sa traga un pui de somn.

Dupa ce persoanele au cerut ajutor si un echipaj s-a deplasat la fata locului, oamenii au remarcat ca animalul nu vrea sa fie deranjat de la ora de somn, spre distractia tuturor celor implicati. In plus, ursul reusise chiar sa blocheze usa camerei unde se afla.

Seriful a spus: "Atunci cand oamenii legii au batut in geam, ursul nu parea sa fie impresionat. Acesta s-a intins, a cascat si deloc amuzat s-a uitat fix spre usa", scrie The Dodo.

Dupa ce au reusit sa deblochze usa de acces ofiterii au sperat ca ursul va pleca. Doar ca a fost nevoie sa intervina autoritatile care se ocupa cu animalele salbatice. Animalul a fost tranchilizat si mutat in siguranta.