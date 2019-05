Actrita si cantareata Selena Gomez a declarat recent, referitor la platformele de socializare, ca sunt "teribile" pentru generatia ei. Aceasta incurajeaza oamenii sa stabileasca niste limite in activitatea online.





Declaratia vedetei a venit in cadrul festivalului de Film de la Cannes, unde isi promoveaza noul film, comedia neagra "The Dead Don't Die".

"Cred ca lumea noastra trece prin multe. Dar pentru generatia mea, in mod special, social media a fost teribila", a declarat Selena Gomez (26 de ani).

Conform BBC, artista spune ca tinerii nu stiu care sunt stirile importante, in ciuda faptului ca aceste platforme dau acces la surse diverse de informatii. "Este egoist - nu vreau sa spun egoist, nu este politicios - dar este periculos cu siguranta."

Gomez are pe Instagram peste 150 de milioane de urmaritori, fiind depasita de Cristiano Ronaldo pentru cea mai urmarita persoana a platformei. Vedeta a luat cu multe ocazii pauza de la Instagram. Spune ca atunci cand face postari - imagini sau mesaje pe Instagram si Twitter - incearca sa o faca intr-un mod constructiv, constienta de pericolul presiunilor sociale la care sunt supusi fanii ei mai tineri.

"Sunt recunoscatoare pentru ca am aceasta metoda, ca pot sa impartasesc multe despre lucrurile care ma pasioneaza. Nu imi fac poze fara rost, imi place sa am un scop. Vad multe fete tinere, devastate ca sunt hartuite, fara posibilitatea de a se face auzite ca mine. Poate fi grozav uneori, dar as fi atenta si mi-as impune niste limite despre cand pot sau nu sa folosesc social media", a mai spus artista.