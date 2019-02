Brandul de moda de lux Gucci a fost nevoit sa retraga de la vanzare un articol vestimentar, un pulover din lana, dupa ce a starnit discutii online. Considerat de multi jignitor, puloverul negru (costa 900$) fusese inclus in colectia de primavara din acest sezon - acoperea partea de jos a fetei, lasand descoperita zona gurii unde imita buze rosii, scrie CNN.

Intr-o postare pe Twitter, reprezentantii companiei italiene au mentionat ca "regreta si cer scuze pentru ofensa facuta de puloverul balaclava". In prezent, retras de pe site-ul marcii si din magazine, acest articol a starnit doar reactii negative cu conotatii rasiale.

Criticile aduse pe platformele social media au fost puse si pe seama stereotipului invocat. Mai exact se face trimite la "blackface", un proces prin care actorii albi isi faceau chipul sa semene cu cel al persoanelor de culoare pentru a semana cu ei, insistandu-se pe buzele rosii, si semanand cu niste bufoni. S-a sustinut astfel ca au fost aduse ofense la adresa persoanelor de culoare.

Aceasta nu este prima situatie de criza careia un brand de moda trebuie sa ii faca fata: anul trecut casa de moda Prada folosea o imagine similara si ulterior se retragau de pe piata produsele respective. Si Katty Perry a retras de la vanzare, recent, doua modele de pantofi pentru ca seamanau izbitor cu unul dintre simbolurile rasismului american, machiajul "blackface".

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs