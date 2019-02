Oscar 2019 aduce pe scena mai multe staruri ca niciodata. Producatorii galei au anuntat primele 13 vedete care vor urca pe scena celei de-a 91-a editii a Academiei Americane de Film, scrie Goldderby.

Emisiunea va fi transmisa in direct, in seara de 24 spre 25 februarie, de la ora 01:45, pe Digi24 si Film Now.

Lista de vedete ii include pe Whoopi Goldberg, Brie Larson, Charlize Theron, Nora Lum, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson si Constance Wu.

De asemenea s-a anuntat ca momentul "In Memoriam" va fi sustinut de Gustavo Dudamel. Oficialii au precizat si care vor fi cele cinci interpretari pentru Cel mai bun cantec de la Oscar 2019:

– Bradley Cooper si Lady Gaga vor canta “Shallow” din “A Star Is Born”

– Jennifer Hudson va canta “I’ll Fight” din “RBG”

– David Rawlings si Gillian Welch vor canta “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” din “The Ballad of Buster Scruggs”

– Un invitat special o va inlocui pe Emily Blunt, care va canta “The Place Where Lost Things Go” din musicalul “Mary Poppins Returns”

- inca nu este o confirmare privind interpretarea “All the Stars” din “Black Panther"; versiunea originala este facuta de Kendrick Lamar si SZA.