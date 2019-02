Expertul in arta a povestit cum pisica sa, Padme, a stricat o opera rara facuta de unul dintre artistii sai preferati. Dr Bendor Grosvenor a avut si aparitii televizate la o emisiune culturala, in care avea ca subiect de discutii istoria artei, scrie The Telegraph.

Barbatul a dezvaluit cum, atunci cand era ocupat sa restaureze o pictura cumparata de acesta, pisica sa a hotarat sa intervina si sa strice totul. Dupa ce a acoperit pictura cu hartie si a pus deasupra o solutie speciala pentru a incepe procesul de curatare, lucrurile s-au complicat atunci cand felina a sarit pe pictura. Aceasta si-a infipt ghearele fix in mijlocul tesaturii, lasand in urma o gaura uriasa.

Desi pictura nu a fost distrusa complet, costurile reparatiei sunt estimate sa egaleze costul de achizitie. Grosvenor nu s-a ferit sa spuna ca lucrarea nu va mai fi niciodata la fel.

Acesta a completat: "Wright este unul dintre artistii mei preferati si am cumparat acest exemplar pentru ca era intr-o stare excelenta, cu luciu si detaliile inca intr-o stare excelenta. Acum este clar ca nu este intr-o conditie la fel de buna - dar macar pisica a aterizat pe hainele lui, nu pe fata lui". A completat ca pisica lui "nu este fan al artistului si ca nu regreta nimic."