Cris Mamprim, o asistenta in cadrul spitalului Alto Vale din Rio do Sul, Brazilia, era in tura de noapte atunci cand un om fara adapost, pe nume Cesar, a venit sa primeasca tratament.

In timp ce barbatul era ingrijit de personal, asistenta a observat ca patru caini se adunasera in fata usii si isi asteptau stapanul sa iasa de la control. Animalele aratau destul de bine in comparatie cu alti maidanezi si pareau bine ingrijite. Motivul ar putea fi faptul ca Cesar, conform spuselor lui, renunta uneori la mancarea lui pentru a-si hrani prietenii cu blana.

Asistenta care a postat poza pe Facebook a insotit fotografia cu un text emotionant: "O persoana simpla, fara lux, care depinde de ajutor pentru a depasi foamea, frigul, durerea, rautatile lumii, are alaturi cei mai buni companioni si schimbul este reciproc. Cand i-am vazut asa, asteptand rabdatori in fata usii... asta demonstreaza cat de bine ingrijiti si iubiti sunt".

Cainii au refuzat sa-si paraseasca stapanul si, intr-un final, li s-a permis accesul in spital, scrie ThisisInsider.