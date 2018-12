Printre cele mai bune filme din 2018, Institutul American de Film (AFI) a inclus "A Star is Born", filmul cu supereroi "Black Panther", dar si filmul horror original "A Quiet Place".

Pe lista mai sunt incluse filmul pentru adolescenti ''Eighth Grade'', ''Mary Poppins Returns'' cu Emily Blunt in rolul principal, dar si ''BlacKkKlansman'', ''If Beale Street Could Talk'', ''The Favourite'', ''Green Book'' si ''First Reformed''.