Seria animata "Tom and Jerry" a debutat in anii '40, ilustrandu-se in peste 114 episoade scurte aventurile unei pisici si ale unui soricel. Animatia preferata a mai multor generatii, aceasta nu i-a fost indiferenta nici unui artist japonez.

Cele doua personaje i-au devenit sursa de inspiratie pentru o colectie personala, acesta ilustrand cele mai distractive si neobisnuite momente sau ipostaze din episoade, titreaza BoredPanda.

Taku Inoue a postat pe contul sau de Twitter cateva dintre sculpturile sale si acestea au primit multiple aprecieri.