P. Daniel McNeely a facut o postare pe contul sau de Twitter si aceasta a devenit in scurt timp apreciata de cei din mediul online. Alaturi de poza cu "interventia medicala", doctorul a scris: "Un pacient m-a intrebat daca ii pot face ursuletul bine, inainte de a fi anesteziat... cum l-as fi putut refuza?"

Neurochirgul se pregatea sa-i faca o operatie pe creier lui Jackson McKie, un baietel de opt ani care are o conditie cronica rara - hydrocephalus, noteaza SunnySkyz. Baietelul l-a rugat pe medic sa ii opereze ursuletul de plus descusut, iar acesta din urma i-a cerut unei asistente sa ii pregateasca o masa cu ustensile pentru a face procedura necesara.

Tatal baietelului a declarat ca ursuletul a fost mereu alaturi de fiul sau in perioada cat a stat internat. Acesta a mai adaugat ca a fost extrem de bucuros atunci cand s-a trezit si a observat ca ursuletul sau a fost "operat".



Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91