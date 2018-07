Anul trecut in noiembrie, intr-un orasel din Cape Town, o pisica ajungea la un centru de animale, adusa de un voluntar. Era doar un pui si aparent singura in viata din familia ei, noteaza dodo.

In ciuda faptului ca este oarba, felina, care primit numele "June", s-a adaptat rapid si a inceput sa se comporte ca o pisica normala: cauta atentie cu fiecare ocazie si cucerea oamenii cu orice gest pe care il facea.

Ceea ce s-a si intamplat cu Andrew Duff si Rebecca Warner, care au vazut-o pe June intr-o postare pe o retea sociala, unde se anunta ca isi cauta stapani. Acestia au decis instant sa raspunda la anuntul de adoptii, fara sa vrea sa o cunoasca inainte. Imediat ce s-au intalnit, pisica s-a ghemuit in bratele noilor stapani si au fost de nedespartit de atunci.

In primul drum spre casa, pisica s-a "lipit" de Andrew si nu s-a dat jos de pe gatul lui, unde se strecurase. Acasa, June a mai gasit doua pisici, care nu au fost foarte fericite sa o vada.

In prezent, pisica se bucura de plimbari in natura, reactionand la toate zgomotele din jur. Aceasta multumeste in fiecare zi celor doi, aratandu-si dragostea cum poate mai bine,



Sursa foto thedodo.