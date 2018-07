Pe nume Baby Chanco, fetita s-a nascut in Japonia, in decembrie 2017. Aceasta are o podoaba capilara care ar putea face invidios pe oricine si a ajuns in scurt timp senzatie pe internet.

Inca de la inceput bebelusul a avut parul neobisnuit de lung, insa a crescut intr-un ritm rapid ajungand acum sa fie extrem de bogat.

Pentru a profita de ocazie, mama sa i-a creat un cont de Instagram unde posteaza diverse ipostaze cu copila, coafata in fel si chip.