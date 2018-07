Ponei salvat de inundatiile din Japonia, dupa ce s-a refugiat pe un acoperis/ VIDEO

Japonia a fost lovita de curand de mai multe inundatii. Cele mai recente bilanturi mentioneaza 199 de morti si peste 60 de disparuti. Pusi in fata situatiei de a-si parasi locuintele, supravietuitorii au plecat in graba si au lasat in urma tot ce aveau. O intamplare recenta, salvarea unui ponei, da speranta celor care au ramas fara nimic.