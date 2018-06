Marc Daniels a devenit o adevarata vedeta pe internet, dupa ce un clip cu el a devenit viral, noteaza Daily Mail.

Atunci cand a observat ca fiica sa de doi ani s-a panicat si nu mai putea sa danseze in cadrul recitalului de la serbare, acesta nu a stat pe ganduri si a navalit din culise. A inceput sa danseze balet alaturi de ea, tinandu-si in brate cealalalta fiica. Intreaga performanta a fost inregistrata si a distrat audienta care s-a amuzat pe seama piruetelor lui caraghioase.

Internetul s-a indragostit iremediabil de Marc si a aplaudat relatia tata-fiica si frumusetea ei. Mai cu seama ca se observa ca atunci cand fata isi vede tatal, se opreste din plans. Barbatul a devenit o senzatie pe internet si a devenit #Daderina, primind un hashtag special.

"Am intrat pe scena tinand-o in brate pe Suri si am stat langa ea, ajutand-o sa capete incredere in ea. I-am spus ca o iubesc si ca este o dansatoare extraordinara. Am intrebat-o daca vreau sa dansez cu ea, a confirmat ca da si i m-am alaturat", a declarat barbatul, care a spus ca stia miscarile pentru ca repetase cu fiica sa acasa.