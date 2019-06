Cele patru volume vor fi lansate la sfarsitul lunii vitoare, mai exact pe 27 iunie. Vor fi disponibile pe platforma online a autoarei, Pottermore, locul unde fanii obtin informatii despre carti si filme.

Povestile, unele micute de altfel, vor avea in centrul naratiunilor detalii despre lectiile de la Hogwarts - farmece, apararea impotriva artelor negre, potiuni, astronomie si cum sa ai grija de creaturi magice, printre altele, titreaza Mirror Online.

La descriere se mentioneaza despre carti ca "promit sa te duca inapoi in timp, inca o data, ca sa inveti despre folclorul traditional si magia din inima povestilor Harry Potter".

Cartile in versiune eBook sunt ilustrate de un artist londonez, Rohan Daniel Eason.

Prima carte cu Harry Potter a fost lansata in 1997 si a devenit in scurt timp un fenomen global, cu milioane de fani. Seria include sapte carti ecranizate in opt filme. Acestea au urmarit aventurile unui baietel ai carui parinti sunt ucisi de Voldermort si care afla totul despre originile sale cand devine elev la o scoala de magie.

