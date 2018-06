O mama si fiica ei sunt intr-o misiune emotionanta de a reuni o carte cu apartinatorul ei de drept.

Postarea facuta de Natalie Coleman pe o retea sociala a facut inconjurul internetului, aceasta distribuind in mediul online un mesaj ascuns pe o carte Disney cu povesti pentru copii. Volumul fusese cumparat pentru fiica ei, dintr-o librarie second-hand.

Atunci cand au inceput sa citeasca o poveste, cele doua, mama si fiica, au descoperit un mesaj lasat de un tata pentru fata lui, Alexis. Marturisirea mentiona:



Draga Alexis, Daca primesti cartea asta fara mine, din pacate circumstantele sunt nefericite, intr-atat cat sa nu ti-o pot da personal. Trebuie sa stii ca te-am iubit mereu din toata inima. Ai fost primul lucru la care ma gandeam cand ma trezeam dimineata si ultimul gand de seara." Cu dragoste, tata (Barry)

Tanara si-a dat seama in curand ca aceasta carte trebuie sa fie importanta pentru cineva si a devenit determinata sa o inapoieze. In postarea care insoteste poza, femeia marturiseste ca isi doreste foarte mult ca acea carticica sa ajunga la Alexis, copila mentionata in mesaj. In magazinul de unde a acumparat cartea, angajatii nu au putut sa o ajute cu informatii.

Sursa foto: Natalie Coleman/Facebook