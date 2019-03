Dacian Ciolos a afirmat sambata, la Cluj, ca Alianta 2020 USR-Plus se va prezenta la alegerile pentru Parlamentul European cu "cei mai competenti si mai cinstiti candidati".





"Am sansa sa fiu pe lista cu cei mai competenti si mai cinstiti candidati pe care Romania i-a propus vreodata pentru Parlamentul European. (...) In spatele a ceea ce a produs Guvernarea Dragnea exista un potential pentru o Romanie care vrea sa ramana europeana. (...) Si sunt convins ca si la 26 mai, Clujul si Ardealul vor putea sa incline balanta pentru o Romanie europeana", a spus Dacian Ciolos la prezentarea candidatilor Aliantei 2020 USR-Plus pentru europarlamentare, potrivit Agerpres.

La randul sau, celalalt co-presedinte al USR-Plus, Dan Barna, a sustinut ca alianta pe care o reprezinta va forma guvernul dupa alegerile din 2020.

"Sunt convins ca in 26 mai, Alianta USR Plus va fi acolo sus in rezultate si sunt convins ca in Cluj cel putin vom castiga alegerile. Impreuna cu voi, in 2020 sau mai repede, dar in 2020 cu siguranta la finalul anului, cand vor fi alegeri nationale, Alianta USR Plus va fi partidul care va forma guvernarea pro europeana a Romaniei", a subliniat Dan Barna.

Potrivit acestuia, electoratul are acum ocazia sa nu mai voteze, ca altadata, cu "raul cel mai mic", ci sa voteze cu "un bine real".

Co-presedintii Aliantei 2020 USR-Plus, Dacian Ciolos si Dan Barna, au participat sambata, la Cluj-Napoca, la o actiune de strangere de semnaturi si la o intalnire cu cetatenii a candidatilor lor la europarlamentare: Cristian Ghinea, Dragos Pislaru, Clotilde Armand, Vlad Botos, Ramona Strugariu, Vlad Gheorghe, Alin Mituta, Naomi Reniut, Oana Toiu, Radu Mihaiu, Andrei Ion, Adriana Cristian, Bogdan Deleanu, Stefan Palarie, Silviu Gurlui, Teodora Stoian, Dan Clinci, Octavian Berceanu si Cristina Iurisniti.

La intalnirea cu candidatii Aliantei 2020 USR-Plus, desfasurata la Cinematograful Florin Piersic, au participat cateva sute de persoane.