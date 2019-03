Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca guvernarea PSD a reprezentat "un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania".





"Oamenii s-au dus la vot in decembrie 2016, votand cu bun credinta. Au crezut ceea ce li s-a promis, doar ca din prima secunda s-a intamplat altceva. PSD abia ajuns la guvernare credeti ca s-a apucat sa imbunatateasca economia tarii, sa consolideze statul de drept, sa faca Romania mai puternica? Nu, s-au apucat sa modifice legile justitiei pentru a-si apara propriii corupti si propriii condamnati penal. Asta au facut si de atunci intreaga guvernare pesedista a fost un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania", a spus presedintele la Gala Premiilor TNL "Mircea Ionescu-Quintus", desfasurata la Sinaia, potrivit Agerpres.

Iohannis a mai reprosat PSD ca incearca sa modifice legile justitiei pentru a "albi" anumite dosare si ca "inventeaza noi si noi metode" pentru a controla toate parghiile din economie.

"Intreaga arhitectura a statului se bazeaza pe premisa de buna credinta, buna vointa si colaborare loiala intre institutii. Si daca este asa, atunci lucrurile functioneaza bine. Dar daca nu este asa? Daca nu esta asa, atunci insasi baza democratiei este in pericol. Daca ajung oameni in conducerea unor mari partide care pun interesul personal deasupra interesului partidului si daca acel partid ajunge la guvernare si pune interesul propriu si interesul liderilor partidului deasupra intereselor romanilor, deasupra intereselor Romaniei, si daca acel partid si acel guvern incep sa strice temeliile statului, incep sa modifice legile justitiei pentru a-si albi propriile dosare, daca inventeaza noi si noi metode, nemaiauzite, nemaivazute, pentru a controla toate parghiile din economie, daca au un dublu discurs - spun una, fac alta - daca pun tot timpul interesul propriu asupra interesului public, atunci suntem in situatia in care suntem acum si problema se numeste PSD", a mai precizat presedintele.