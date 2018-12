"De Ziua Nationala sper sincer sa fim un pic, un pic mai uniti. In 2018 suntem cei mai dezbinati din ultimii 100 de ani. Poate totusi reusim sa mai reparam lucrurile astea", a spus Ponta, intr-o conferinta de presa organizata de Pro Romania Gorj la Targu-Jiu.

Intrebat unde va merge de 1 Decembrie, el a raspuns: "Pai, la Alba Iulia, la Targu-Jiu. Eu, dupa cum ati vazut, si cu ocazia sfintirii Catedralei, si cu alte evenimente publice, am un lucru de care sunt foarte fericit - pot sa ies in public, pot sa merg sa salut oameni, nu m-a huiduit nimeni, nu mi-e teama, nu cred ca exista oameni care sa vada in mine si in Pro Romania sursa problemelor actuale".

Intrebat cum vede anuntul facut de Liviu Dragnea, ca nu ii permite medicul sa stea in frig, de Ziua Nationala, Ponta a afirmat: "Nici duminica trecuta, la sfintirea Catedralei, nu i-a permis. Nu stiu, nici de Sfanta Maria, pe 15 august, nici de Ziua Armatei, 25 octombrie. Are o boala grava, prelungita si care ne afecteaza pe noi toti, din pacate".