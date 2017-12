5 secrete ale oamenilor care nu intarzie niciodata: Cum sa devii si tu punctual

Daca te numeri printre persoanele care intarzie intotdeauna si care, in ciuda eforturilor nu poate ajunge la timp, afla ca exista o explicatie pentru nepunctualitatea ta. Potrivit oamenilor de stiinta, unii oameni sunt in mod natural mai putin constienti de trecerea timpului. Altii, de cealalta parte, sunt mult mai atenti la ceas. De asemenea, mediul in care ai trait poate avea o influenta majora asupra punctualitatii tale. Daca parintii tai planificau atent timpul, atunci sansele ca tu sa fii prompt cresc considerabil. Nu-ti faci griji daca nu a fost asa. Exista cateva trucuri cu ajutorul carora poti deveni o persoana punctuala.