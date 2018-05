Lucruri pe care oamenii le fac, fara sa stie, din cauza anxietatii

Oamenii care traiesc cu starea de anxietate ajung sa nu isi mai dea seama ca uneori se comporta cel putin ciudat. O forma de tulburare (a nu se confunda cu depresia), de neliniste, aceasta ii poate face pe cei care se confrunta cu ea sa actioneze altfel decat si-ar dori, fara ca macar sa mai realizeze ca vor altceva sau ca fac o abordare gresita. In principiu, anxietatea se manifesta printr-o serie de modificari in organism, ca raspuns cand ne simtim in pericol, un sentiment permanent de nesiguranta, pana la urma o emotie fundamentala. Doar ca nu este vorba despre asta, manifestarile fiind diferite si ducand la lucruri care pot fi considerate lipsa de politete de ceilalti. Iata cateva exemple.