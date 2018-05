Comori in bucatarie: cele mai scumpe condimente din lume

Le folosim in diverse retete prin bucatarie si stim ca vor face ca orice preparat sa devina mai gustos si mai aromat. Condimentele au imbogatit cultura culinara cu arome dintre cele mai interesante cu parfum, culoare si gust. Exista mirodenii fara de care nu ne-am putea imagina experienta gatitului. Totusi, foarte multe dintre acestea sunt costisitoare si au o istorie la fel de bogata precum profiturile celor care le-au adus in atentia lumii. Daca esti curios sa afli care sunt cele mai scumpe condimente din lume, am facut o lista cu acestea.