5 semne subtile ca ai probleme cu glanda tiroida

Esti mereu obosit? Iei in greutate desi mananci sanatos si esti activ? Iti este greu sa te concentrezi? Atunci este posibil sa suferi de hipotiroidie. Glanda tiroida joaca un rol esential in buna functionare a organismului. Aceasta secreta hormoni care controleaza functii majore, precum digestia, nivelul de energie, temperatura corpului si asa mai departe. Atunci cand glanda tiroida nu mai functioneaza in parametri normali, lucrurile pot scapa rapid de sub control. Uite cateva semne care ar trebui sa iti dea de gandit.