Intre iubitorii de caini si cei de pisici exista o competitivitate acerba, fiecare incercand sa demonstreze ca animalul lui de companie preferat este mai bun. Jimmy Craig , artistul din spatele seriei de ilustratii "They Can Talk" (Pot vorbi) analizeaza comportamentul animalelor de companie, aratand ca nu exista nicio parte castigatoare - ambele sunt la fel de haioase si adorabile. Bored Panda a adunat mai multe ilustratii comice in care sunt prezentate diferentele dintre caini si pisici.