Emisiunea "Vrei sa fii milionar", recent revenita in Marea Britanie, a devenit foarte populara seara trecuta atunci cand un concurent a stiut sa dea un raspuns greu, dar mai ales prin motivatia facuta.

Moderatorul Jeremy Clarkson a fost uimit sa afle ca Gareth Kendall si-a pierdut piciorul, motiv pentru care il are amputat, chiar in locul la care facea referire intrebarea. Asta s-a intamplat in urma unui accident care aproape ca l-a omorat, doctorii dandu-i doar 2% sanse de supravietuire.

Intrebarea era "Pe albia carui lac a fost construit castelul Urquhart?".

Tanarul a marturisit ca in ziua in care a avut accidentul avea planificat un tur de facut in zona. Si ca este sigur in privinta raspunsului sau.

Acesta a mai dezvaluit ca pe piciorul sanatos si-a facut un tatuaj cu un mesaj pentru a-i aminti despre experienta sa - "'One foot in the grave" (un picior in mormant).

La penultima intrebare a decis sa se retraga si sa ramana cu cele 125.000 de lire castigate. Cu toate acestea, ar fi stiut raspunsul corect si la ea.

Momentul poate fi vazut mai jos: