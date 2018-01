Un bebelus din Tennessee, Statele Unite, s-a nascut dintr-un embrion conceput si inghetat in urma cu 25 de ani. Mai bizar este faptul ca atat mama cat si copilul au aceeasi varsta.

"Si eu am 25 de ani. Am fi putut fi prietene bune", a declarat Tina Gibson, mama fetitie.

Cei doi parinti, Tina si Ben, au ales fertilizarea in vitro. Acestia s-au horatat asupra unui embrion dupa ce au consultat cu atentie un catalog cu descrieri ample ale profilului genetic al donatoarelor. Au aflat ulterior ca acesta fusese donat si criogenat in urma cu 25 de ani.

La noua luni de la fertilizare in vitro, s-a nascut Emma, o fetita perfect sanatoasa. Emma reprezinta o premiera in medicina, fiind pentru prima data cand un embrion conceput in urma cu un sfert de secol asigura o nastere reusita.