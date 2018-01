Cei mai multi dintre noi luam lucrurile simple, precum scoala sau mancarea pe care o primim in fiecare zi drept un dat. Altii, in schimb, trebuie sa faca sacrificii enorme pentru a se bucura de aceste „privilegii.” Este si cazul unui baietel in varsta de 8 ani din China care a mers aproape 5 kilometri pe jos, la -9 grade Celsius, pentru a ajunge la scoala. Micutul avea de dat un examen si nu a vrut sa il ratez.

Drumul a fost atat de lung si de friguros, incat parul baietelului s-a transformat in sloiuri de gheta pana a ajuns la scoala.

Potrivit directorului scolii, baiatul locuieste departe de scoala, dar institutia va face eforturi pentru a se asigura ca acesta sa primeasca un mic dejun cald cand ajunge la ore. Acesta a mai adaugat ca, in ciuda conditiilor de viata precare, micutul este extrem de pozitiv si optimist si isi face adesea colegii sa rada.