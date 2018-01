Poate ca nu esti multumit de viata ta. Nu ai suficient bani, jobul nu te mai satisface, iar relatia nu pare sa duca nicaieri. Poate ca petrecei prea mult timp online certandu-te cu necunoscuti despre probleme de politica. In acest caz, scrisoare lui Holly Butcher iti va oferi o noua perspectiva asupra vietii.

Holly Butcher era o tanara in varsta de 27 de ani din Australia. De curand, a pierdut batalia cu sarcomul Ewing, o forma raza de cancer osos care afecteaza cu precadere persoanele tinere. In momentu in care si-a acceptat mortalitatea, Holly a postat o scrisoare emotionanta pe pagina ei de Facebook.

"Este dificil sa realizezi si sa iti accepti mortalitatea la doar 26 de ani. Este unul din lucrurile pe care le ignoram. Zilele trec pe langa tine si te astepi sa urmeze si altele. Pana cand ceva neasteptat se intampla. Mi-am imaginat mereu ca voi imbatrani, ca voi avea riduri si par alb si o familie frumoasa cu multi copi.

Dar, viata este fragila, pretioasa si neprevizibila si fiecare zi este un dar, nu un dat.

Acum an 27 de ani. Nu vreau sa plec. Imi iubesc viata. Sunt fericita. Datorez asta celor dragi. Dar, nu am controlul.

(...)

Atunci cand te plangi in legatura cu un lucru ridicol, gandeste-te la cineva care are cu adevarat probleme. Este in regula sa aceepti ca ceva merge prost, dar nu ramane blocat in acea negativitate. Poate ca ai pierdut timp in trafic azi sau poate ca ai dormit prost pentru ca micutul tau te-a tinut treaz. Poate ca ti s-a rupt o unghie sau ai sanii prea mici sau ai celulita sau grasime pe abomen.

Nu te mai preocupa de aceste lucruri marunte. Iti promit ca nu te vei gandi la aceste lucruri atunci cand iti va veni timpul.

Aud oameni cum se plang de job-ul lor sau de cat de dificil este sa te mentii in forma. Fii recunoscator ca poti face aceste lucruri. Pot parea lucruri triviale pana cand organismul tau refuza sa mai faca orice.

(...)

Trezeste-te dimineata si asculta pasarile cantand in timp ce privesti culorile rasaritului.

Asculta muzica. Muzica este ca o terapie.

Vorbeste cu prietenii tai.

Calatoreste daca asta iti doreti.

Munceste ca sa traiesti, nu trai ca sa muncesti.

Fa ceea ce te face fericit. Mananca tort fara sa te simti vinocat.

Daca ceva te face nefericit, fii constient de faptul ca ai putere sa schimbi acel lucru."

Intreaga scrisoare o puteti citi aici.