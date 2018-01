La prima vedere, aceasta este o familie ca oricare alta. Numai ca, sase membri ai familiei Marsili din Italia, nu simt durere.

Potrivit Letiziei Marsili, una dintre fiicele Mariei Domenico, capul familiei, a observat ca ceva este in neregula in copilarie, cand se lovea sau se alegea cu o fractura, dar nu simtea niciun fel de durere. Colegii ajunsesera sa o numeasca "superwoman" datorita acestei abilitati unice.

Acelasi lucru i s-a intamplat si fiului Letiziei, care a cazut de pe bicicleta, si-a rupt bratul, dar nu a observat si si-a vazut in continuare de drum.

