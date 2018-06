Ulla este o pisica maidaneza, salvata de pe strazi din luna aprilie.

Pentru a se asigura ca aceasta este sanatoasa, mai ales dupa ce s-a observat ca ia in greutate, clinica veterinara care o are in grija i-a facut niste consultatii. Insa personalul a avut parte de o surpriza, noteaza huffingtonpost.

Se pare ca surpriza a fost si de partea felinei care, dupa ce i s-a facut o ecografie, a descoperit ca va avea patru sau cinci pisoi. A fost imediat surprinsa cu o expresie extrem de amuzanta. De altfel, veterinarii au marturisit ca experienta de a vedea o pisica la ultrasunete li s-a parut extraordinara.

Poza cu felina surprinsa in ipostaza haioasa a fost curand distribuita pe Facebook si a ajuns virala in scurt timp pe Reddit. Se pare ca, intre timp, pisica a fost adoptata de o familie.