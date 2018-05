De la inceputul saptamanii, in mediul online s-a viralizat o inregistrare audio.

Cloe Feldman, o vedeta de pe Youtube, a postat luni pe contul sau personal de Twitter un clip audio. Desi are doar 3 secunde, aceasta invita oamenii sa voteze ce aud. Pentru ca se pare ca fiecare aude altceva.

Unii au optat pentru Yanni, altii pentru Laurel. Vocea robotica suna diferit pentru multi dintre cei care asculta inregistrarea, care a depasit in mai putin de o saptamana, 24 de milioane de vizualizari.

Se pare ca sursa este un vocabular online, care are si functie audio, invatandu-si vizitatorii sa pronunte anumite cuvinte. In scurt timp, fenomenul a fost comparat cu intamplarea din 2015 cand se iscase o dezbatere similara. Atunci, internautii incercau sa decida daca o rochie este alb cu auriu sau negru cu albastru.



