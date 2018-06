Productia americana "Wonder Woman" a transformat-o peste noapte, pe Gal Gadot, intr-un star la nivel international.

Parte din universul benzilor desenate de la DC, filmul din 2017 ne-a facut cunostinta cu originile Femeii Fantastice si ne-a aratat si povestea de dragoste dintre aceasta si Steve Trevor (Chris Pine). Cei doi isi luau la revedere in timpul unei lupte din al Doilea Razboi Mondial, cand se dadea de inteles ca el moare ca urmare a unui sacrificiu pentru salvarea omenirii.

Totusi, prima imagine distribuita pe Twitter de regizoarea continuarii "Wonder Woman", Patty Jenkins, obliga fanii sa faca diverse speculatii, mai ales ca ni-l arata pe Steve in viata, in anii '80.

O alta imagine postata pe contul personal al lui Gal ne-o arata in aceeasi perioada, deci este de la sine de inteles ca actiunea din sequel va fi mutata cu patru decenii inainte.