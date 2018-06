Probabil inspirat de personajul Rocket Raccoon din benzile desenate si filmele "Gardienii Galaxiei", de la Marvel, un raton a decis sa fie erou pentru o zi. Cel putin in mediul virtual, unde a inspirat un hashtag dedicat doar lui.

Initial vazut pe acoperisul unei cladiri de birouri din vecinatate, ratonul a decis sa sara spre cladirea cea mai apropiata, de altfel una dintre cele mai inalte din oras.

Cladirea, un zgarie nori impunator, a devenit punct de atractie, atunci cand ratonul a decis sa o urce, la propriu, intreaga zi - cand sus, cand jos. Asta spre mirarea celor care urmareau aventura online.

Sursa foto: Twitter

Un post local de radio a decis sa relateze povestea, aducand-o astfel in atentia audientei. O alta televiziune a facut live streaming, desi au fost momente cand animalul nu facea nicio miscare. In plus, locuitorii din cladire, faceau poze din interiorul cladirii, pe care le distribuiau pe platformele de socializare.

La un moment dat s-a decis si interventia pompierilor, dar fara succes, o echipa asteptandu-l inclusiv pe acoperis, cu mancare si capcane.

Din ultimele informatii, se pare ca a reusit sa ajunga pe acoperis.