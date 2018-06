Tomas Jaunzems lucreaza de cinci ani in cadrul Serviciul de Pompieri din Letonia si a devenit vedeta fara sa isi doreasca.

Acesta a fost in scurt timp catalogat erou, dupa ce colegii sai l-au surprins salvand o femeie care decisese sa se omoare. Barbatul statea in exteriorul unei ferestre de la etajele inferioare, sprijinit de colegii sai care il tineau in siguranta. Acesta a prins-o pe femeie de picioare, la cateva secunde dupa ce s-a aruncat de la etajul patru al blocului unde locuia.

Tomas a declarat pentru boredpanda: "Am decis sa devin pompier pentru ca sunt un patriot si cred ca ideea de a salva vietile si casele oamenilor a fost o motivatie buna". Se pare ca este prima sa experienta de acest fel. Si este normal pana la urma, avand in vedere ca astfel de scenarii nu sunt luate in considerare.

Momentul a fost surprins intr-un video: