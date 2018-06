Unul dintre cele mai populare cazuri de judecata din New York, in momentul de fata, se pare ca a ajuns la final. In urma cu cateva luni incepea un proces deloc obisnuit, cand un cuplu de parinti isi dadea in judecata fiul, motivand ca acesta refuza sa plece din casa lor. Se pare ca barbatul nu a avut de ales si a trebuit sa parareasca locuinta.