In 2006, Matthew McConaughey avea rolul principal intr-o comedie romantica. In "Failure to Launch", acesta interpreta un barbat care nu voia sa plece din casa parinteasca, asa ca parintii angajeaza o femeie care sa il faca sa se indragosteasca de el pentru a se muta.

Un exemplu de "viata bate filmul" a devenit realitate.