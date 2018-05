Inventiv! Ce metoda a gasit un caine ca sa primeasca prajituri in fiecare zi

Extrem de inteligenti, cainii au demonstrat in diverse situatii cat de repede retin informatii. Pe cat de intuitivi sunt ca sa memoreze locuri sau oameni, pe atat de descurcareti sunt cand vine vorba sa obtina ce vor. Cel putin asta demonstreaza Negro, un caine din Columbia. Patrupedul a fost suficient de atent la ce se intampla in jurul lui, cat sa invete cum sa primeasca in fiecare zi mancare, fara sa faca prea mari eforturi.