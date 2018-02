Faceti cunostina cu Sparta, o pisica din rasa Bengaleza in varsta de 10 ani. Sparta este o pisica obisnuita careia ii place sa se joace, sa urmareasca diferite obiecte prin casa, sa doarma si sa fie alintata. Dar, stapanul ei a vrut sa o testeze si sa vada cum ar reactiona in cazul in care i s-ar intampla ceva.

Asa ca, acesta s-a prefacut ca are un atac de cord si s-a prabusit la podea, inconsitent. Totul s-a intamplat in fata pisicii si a unei camere de filmat pentru a-i documenta reactia.

Ce s-a intamplat este adorabil.