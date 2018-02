In urma cu 10 ani, Debra Suierveld se juca impreuna cu copiii si labradorul ei negru, Abby, in varsta de doar un an. La un moment dat, catelusa a fugit si, desi familia a cautat-o cateva zile la rand, nu au reusit sa o mai gaseasca.

Zece ani mai tarziu, Abby a aparut pe veranda unei case aflate la cativa kilometri de locuinta Debrei. Adusa la un centru pentru animale, ingrijitorii au reusit sa o identifice datorita microchip-ului pe care familia il implantase cand Abby era doar un pui.

Debra a fost mai mult decat surprinsa atunci cand a fost sunata de cei de la adapost pentru a o anunta ca i-au gasit catelusa.

Photo: triblive.com