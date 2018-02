Daca exista un singur lucru asupra caruia intreaga lume poate cadea de acord este faptul ca ciocolata este delicioasa, nu-i asa?

Eh, bine, se pare ca lucrurile stau un pic diferit. De fapt, exista oameni care urasc gustul ciocolatei. Potrivit unui articol publicat in Daily Mail, unele chimicale gasite in ciocolate Hershey se gasesc si in parmezan, unt stricat si voma (da, ai citit bine.)

Acidul butiric este responsabil pentru gustul specific al ciocolatei. Companiile americane au incercat sa imite acest gust adaugand acidul in tablete in loc sa astepte sa se formeze natural. Din aceasta cauza, unele ciocolate din SUA au un gust si un miros pe care multi oameni nu le pot suporta.