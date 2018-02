Suntem in decembrie 2016, iar Jordan Kahana, in varsta de 30 de ani, calatoreste prin Arizona. La un moment dat, in timp ce se afla pe un drum retras din desert, observa doua mogaldete. Opreste masina si nu sta prea mult pe ganduri: ia cei doi catelusi si ii duce la cel mai apropiat veterina. Acolo, afla ca micutele animale sunt extrem de deshidratate si au nevoie de tratament. Jordan decide atunci sa adopte cei doi caini.

Din acea zi, trioul este unul de nedespartit. Jordan si cei doi caini, Sedona si Zeus, nu doar ca petrec foarte mult timp impreuna, dar si calatoresc impreuna. Cei doi catelusi au parcurs pana acum peste 48 de mii de kilometri si au vizitat 35 de state.

Jordan documenteaza calatoriile si posteaza imaginile pe contul sau de Instagram, unde are peste 65 de mii de fani.

