Dupa luni de speculatii, Kylie Jenner, una din vedetele reality show-ului "Keeping up with the Kardashian" a anuntat ca a nascut o fetita.

Anuntul a fost facut pe retelele de socializare ale vedetei duminica. Aceasta si-a cerut scuze fanilor ca a tinut sarcina secreta, motivand ca si-a dorit sa se bucure de acest moment in intimitate. Pentru a se revansa fata de fani, Kylie a postat si un clip de 11 minute cu secvente surprinse pe durata celor noua luni.

Acesta este primul copil al lui Kylie Jenner impreuna cu iubitul ei, rapper-ul Travis Scott. Cei doi au mai precizat ca nu au inca un nume pentru bebelusul lor.