Kristin avea 12 ani cand si-a creat un cont pe platforma Neopets.com la inceputul anului 2000. Curand, a intrat intr-un grup care interpreta diferite roluri, numit „Evil Jellies”. Asa l-a cunoscut pe Michael, care avea 10 ani la vremea respectiva, iar nickname-ul lui pe platforma era „Doctor”.

In jocurile lor online, Kristin interpreta rolul personajului pozitiv in timp ce Michael era tipul cel rau. Cei doi erau rivali in aceasta lume, dar se intelegeau atat de bine incat au munat conversatiile pe Messenger.

De la discutii puerile, acestia au inceput sa vorbeasca despre lucruri mai serioase pe masura ce au intrat in anii adolescentei. Asa au aflat care este numele lor real, de unde sunt, la ce scoala merg si tot asa. Ba chiar au inceput sa aiba si conversatii telefonice.

Cu timpul, Kristin a inceput sa se indragosteasca de Michael dar se temea ca acesta nu simte la fel. Intr-o dimineata, tanara i-a marturisit sentimentele prietenului ei si curand dupa cei doi au inceput o relatie la distanta.

Cand a venit momentul sa aplice la facultate, Michael a spus familiei ca vrea sa mearga la o scoala de langa orasul in care locuia Kristin. Asa au ajuns sa se intalneasca in realitatea pentru prima data, iar cand Michael s-a mutat in oras pentru studii, acestia au putut incepe o relatie normala, IRL.

In 2014, Michael a cerut-o de nevasta pe Kristin, iar cei doi s-au casatorit la scurt timp dupa.

