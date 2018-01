Pentru biologul Nan Hauser, o zi petrecuta inotand alaturi de balene era ceva aproape banal. Asta pana cand o balena a salvat-o de atacul unui rechin.

In timp ce Hauser facea snorkeling in apropierea inulelor Cook, un rechin tigru s-a apropiat periculos de mult de ea. In acel moment, balena cu cocoasa alaturi de care inota a simtit atacul si a protejat-o pe Hauser cu dorsala. O alta balena, aflata la mica distanta, lovea apa cu coada pentru a distrage atentia rechinului.

Initial, Hauser nu a observat rechinul si a crezut ca balena vrea sa se joace. Dar, cand a vazut filmarea, aceasta si-a dat seama ca aceste creaturi

fascinante au o intuitie incredibila.