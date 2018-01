Atunci cand salvatorii au gasit acest caine, era paralizat, ranit, bolnav si plin de paraziti. De luni de zile se tara pe strazile orasului in cautare de hrana si ajutor. Din cauza starii de sanatate precare in care se afla, unii medici au recomandata sa fie eutanasiat. Dar, oamenii care l-au gasit nu au vrut sa auda asa ceva. Vedeau in ochii cainelui dorinta de a trai.

Dupa luni de tratament si recuperare, Thor a inceput sa se insanatoseasca. Nu numai ca ranile i-au fost vindecate si a luat in greutate, dar la un an dupa ce a fost gasit, dupa foarte multe ore de terapie, Thor a inceput sa mearga pe toate cele patru picioruse. Si nu s-a mai oprit de atunci.