Daca vrei sa te remarci in aceasta piata supraaglomerata, atunci trebuie sa iesi cumva in fata. In cea mai recenta campanie de marketing, IKEA le cere clientilor sa faca pipi pe reclama lor. Si nu, nu la modul figurat.

IKEA a pus in actiune aceasta idee controversata pentru o reclama la un patut pentru copii. Daca dovedesti ca esti insarcinata, atunci vei primi o reducere substantiala la patut.

Reclama a aparut in revista Amelia, una dintre cele mai populare publicatii pentru femei din Suedia.