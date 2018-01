TatorTot, un caine din rasa pitbull, urma sa fie eutanasiat cand Christi Smith a decis sa ii salveze viata. O saptamana mai tarziu, cainele i-a intors favorul cand a salvat viata fiului ei in varsta de 4 ani.

Atunci cand a adus cainele acasa, Christi se temea ca acesta ar putea avea prea multa energie si va fi nevoie de multa munca pentru a-l tine sub contol.

La doar cateva zile dupa ce a adoptat cainele, a devenit evident ca ideea a fost foarte buna. TatorTot ca atasat instant de fiul ei.

Intr-una din seri, fiul ei s-a trezit in miezul noptii pentru a cere ceva de baut. Se purta ciudat, dar mama a considerat ca este doar adormit, asa ca nu si-a facut griji. Dar, cainele a simtit ca ceva nu este in regula. TatorTot a inceput sa alerge si sa latre. Initial, Smith a crezut ca TatorTot nu si-a consumat toata energia, dar cainele nu parea sa inceteze.

In cele din urma, mama s-a dus sa verifice daca totul este in regula cu fiul ei. Acesta abia respira, iar TatorTot latra intruna si ii lingea fata. Oricine s-ar fi trezit in acele conditii.

Smith si-a dus fiul de urgenta la spital unde au descoperit ca nivelul glicemiei ii scazuse ingrijorator de mult. "Glicemia lui era atat de scazuta, incat ar fi putut sa intre in coma sau chiar sa moara. Am fost foarte norocoasi cu TatorTat", a spus mama copilului.