De multe ori in natura, unele lucruri par sa fie prea bune pentru a fi adevarate. Dar, tocmai aceste coincidente superbe ne demonstreaza ca Mama Natura este cu totul si cu totul incredibila.

De un astfel de episod a avut parte un fotograf in Costa Brava, din nord estul Spaniei. Atunci cand a vazut un stol de grauri formand un nor in orizont, acesta si-a dat seama ca este ocazia perfecta pentru a prinde cateva cadre interente. Ceea ce Daniel Biber, din Hilzingen, Germania nu a anticipat este ca urma ca realizeze cateva fotografii unice.

Stolul de pasari a inceput sa ia forme ale unor alte animale din natura, precum un vultur sau un pradator. Abia cand a ajuns acasa si a inceput sa se uite prin fotografii, Daniel a realizat ca a surprins cateva imagini exceptionale.

Mai multe imagini puteti vedea aici.