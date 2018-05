Nascuta in Hiroshima, Kei Mieno, in varsta de 33 de ani, picteaza de mai bine de zece ani. Specializata in pictura in ulei, aceasta realizeaza opere hiperrealiste pe care le posteaza pe platforma dedicata sau pe Twitter, unde se redistribuie ulterior pe alte retele sociale. Multe picturi sunt insotite si de clipuri unde se exemplifica intregul proces de realizare.

Creatiile se bucura de multa apreciere in randul internautilor, care aprecieaza aspectul de fotografie al picturilor.

Detaliile si textura picturii sunt cele care fac diferenta intre compozitiile sale si celelalte. Cel mai recent portret postat de aceasta, cu o tanara aflata pe marginea unui lac, a adunat peste 46 de distribuiri si peste 130 de mii de like-uri, noteaza boredpanda.com.