Totul a inceput in luna martie a acestui an, cand Bette Maloney, o bunicuta in varsta de 88 de ani, primea de la nepoatele ei un cadou. Acestea au avut grija sa ii surprinda bucuria intr-un clip video, care devenea in scurt timp viral. Femeia se bucura pana peste masura pentru faptul ca primea bilete la un viitor concert la Justin Timberlake, al carei fan declarat este. Inregistrarea a ajuns chiar si la artist, care a tinut ca inainte de show, sa o intalneasca in culise pe batrana. Vizibil emotionata, aceasta i-a cerut sa ii ofere un pupic, sperand ca sotia acestuia, Jessica Biel, sa nu se supere.



Surprizele nu s-au terminat aici pentru Nammie, asa cum este femeia alintata de cei cunoscuti. In timpul concertului, artistul i-a strigat numele in timp ce canta "Can't Stop the Feeling" si a strigat I love you (te iubesc).

Sarah, nepoata lui Nammie, a facut o postare pe Instagram prin care mentiona: „Justin Timberlake a fost tare simpatic si mult mai dragut in realitate."

Vezi mai jos intalnirea dintre batrana si cantaret: